Tall demà al matí a l'avinguda d'Enclar per enquitranar

Actualitzada 06/09/2021 a les 15:48

El comú de la capital ha anunciat que demà des de les 10 a les 12 hores no es podrà circular per l'avinguda d'Encar en el tram entre l'Espai Columba i la rambla de la Margineda perquè es faran treballs d'enquitranament. La circulació de vehicles es desviarà per la General 1.Les obres s'interrompran durant la festa de Meritxell i per l'inici del curs escolar de dijous i es reanudaran aquella nit a partir de les 20.20 hores i fins a les 5 de la matinada de divendres amb un nou tall de circulació durant aquestes hores per fer la pavimentació definitiva. El trànsit es restablirà per a primera hora del matí i a les 10 hores es començarà a fer circulació alterna fins al migdia per realitzar els treballs de pintura, segons ha detallat el comú.