El comú d'Escaldes-Engordany ha redissenyat l'antic circuit de BTT del Camp del Serrat d'Engolasters per potenciar-lo. D'entre les novetats, destaca la zona Bike Park, que ara compta amb circuits de diferents dificultats i per a totes les edats. També hi haurà dues pistes Pumptrack i múltiples salts.El conseller d'Esports d'Escaldes, Josep Batalla, ha destacat que "la renovació del Bike Park, preveu cobrir de forma atractiva i segura, per a tots tipus d'usuaris: des dels infants als amants del BTT de totes les modalitats com el Cross country, BMX, MTB o Dirt". El circuit s'integra dins del paisatge natural i s'han aprofitat estructures construïdes amb material de l'entorn.El Bike Àrea té tres zones. Un circuit de 1,5 km, un altre de 3,5 km i el més llarg és de 5,5 km. El comú remarca que l'usuari podrà estar una jornada completa visitant tota la zona.El comú ha compartit algunes fotografies a través del seu compte de Twitter.