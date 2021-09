Actualitzada 04/09/2021 a les 06:30

El comú ha adjudicat els serveis d’assessorament tècnic i gestió de manteniments, en l’àmbit d’obra civil a la via pública, i d’instal·lacions en els edificis comunals, a l’UTE formada per les empreses Suport, Gespro i Isurki, per un valor de 40.930 euros i un termini d’un any prorrogable a un màxim de tres.