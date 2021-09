Encamp celebra la diada de la Mare de Déu de l'Oratori

Actualitzada 04/09/2021 a les 13:31

La diada de la Mare de Déu de l'Oratori s'ha celebrat aquest matí amb una trentena de persones que s'han reunit a l'adoratori situat al camí vell d'Encamp cap a Meritxell a les Bons. A la celebració també hi ha assistit la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, el conseller major encampadà, Xavier Fernández, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.La diada, que té lloc el primer dissabte del mes de setembre, ha començat a les onze del matí amb la pregària a la Mare de Déu, oficiada pel mossèn Antoni Elvira, ha continuat amb la tradicional cantada dels gojos marians i ha clos amb l'ofrena floral a l'adoratori per part dels més petits de la parròquia i, com a novetat, la lectura d'un poema per part d'una ciutadana de la vila de les Bons, Marta Deu.