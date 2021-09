Actualitzada 03/09/2021 a les 11:02

Vídeos d’una petita cascada d’aigua i fang que descendia de la muntanya i s’acabava precipitant sobre un vehicle estacionat. Aquestes són les imatges que van enregistrar alguns veïns ahir al migdia en topar amb aquest episodi al carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, que va provocar una important expectació. “L’aigua surt de la muntanya, travessa per sota la carretera general, baixa pel costat de l’Hiper 4, torna a passar per sota el carrer Sant Jordi i cau més avall del McDo­nald’s”, van explicar alguns d’aquests veïns al Diari. Unes hores més tard, membres del comú d’Encamp informaven que l’origen del despreniment d’aigua havia estat provocat per un trencament en una canonada.El servei de circulació juntament amb els bombers i el servei d’aigües comunal de la parròquia van intervenir en un primer moment per analitzar si hi havia risc d’un despreniment més gran i per crear una zona de seguretat arran de l’afectació generada que va succeir concretament a la part nord del carrer Sant Jordi. Per aquest motiu, es va procedir a tallar a la circulació l’accés en aquesta zona del poble, justament a la plaça Coprínceps. Segons es va informar als mitjans, els serveis comunals hi van estar treballant per reparar-ho i restablir els serveis al més aviat possible. En aquest sentit, també es va fer saber que l’incident del tall d’aigua no va afectar cap particular, únicament la gasolinera del Pas de la Casa, Gasopas. Quant als vehicles, l’esllavissada va afectar tres cotxes quan de sobte es va començar a desprendre material de la part superior del mur. Dos d’aquests cotxes, segons va comunicar l’ens comunal, no van patir pràcticament danys materials. El tercer en qüestió, que va resultar ser el més afectat, es va cobrir amb l’assistència corresponent. El propietari del vehicle va informar que es van dur a terme les gestions necessàries amb l’assegurança. El servei de circulació, de fet, va estar treballant amb el cos de bombers per treure els vehicles que en aquells moments encara es trobaven al lloc per minimitzar-ne els danys.Pel que fa a l’origen d’aquest incident, el servei d’aigües comunal encampadà es trobava ahir estudiant quin factor podria haver causat que la canonada es foradés.Segons va explicar el cos, van quedar afectats un total de 100 metres quadrats de terra. El terreny ja es trobava moll i quan es va produir la filtració d’aigua va acabar provocant que es formés una esllavissada de terra, pedres i herba que va acabar generant danys materials als vehicles que es trobaven a sota.