L'Escola de Música de les Valls del Nord aposta pels adults

Actualitzada 03/09/2021 a les 11:59

L’Escola de Música de les Valls del Nord incorpora enguany classes de llenguatge musical per a adults, amb un plantejament pràctic, per a aquelles persones que vulguin refrescar coneixements o aprendre a llegir una partitura, però defugint els estudis reglats. També hi ha novetats pel que fa als instruments, amb la incorporació de les classes de guitarra elèctrica. A més, s’han adquirit més jocs i instruments, sobretot de percussió, per als tallers dels més petits, a partir dels cinc anys, perquè es diverteixin al màxim mentre aprenen.Aquestes novetats són fruit de l’aposta dels comuns d’Ordino i la Massana per fer evolucionar l’Escola de Música de les Valls del Nord, perquè sigui un centre viu i dinàmic. “Tot i que mantenim els estudis reglats, donem molta importància a l’aprenentatge més informal, volem ser el gresol de descoberta de nous instruments i fer aflorar sensibilitats musicals”, va explicar ahir el conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné.