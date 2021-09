Canillo rep 195 al·legacions sobre la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme

Actualitzada 03/09/2021 a les 20:09

El període d'exposició pública de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia de Canillo (POUPC) va finalitzar ahir després de gairebé tres mesos. Durant aquest termini, el comú informa que ha rebut un total de 195 al·legacions d'un centenar de propietaris i ha posat a disposició dels residents, un equip de dos tècnics del departament d’urbanisme per resoldre tots els dubtes i consultes que els ciutadans podien tenir sobre el POUPC. En total l’equip a atès 114 visites de ciutadans.La comissió d’urbanisme de l'ens comunal va iniciar fa tres setmanes la revisió de les al·legacions, una tasca que, segons diuen, continuarà duent a terme les pròximes setmanes ambl’objectiu d’aprovar provisionalment la revisió del POUPC el més aviat possible en sessió de consell de comú per després fer arribar el document a Govern, tal com marca la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU), per tal que procedeixi a la seva revisió abans de l’aprovació definitiva.