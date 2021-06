La corporació encarrega un estudi amb l’objectiu de fer canvis a la graella salarial

El comú d’Encamp té serioses dificultats per cobrir moltes places de treballador públic de la corporació. El problema, segons va reconèixer el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, durant la sessió de consell de comú d’ahir, no és la manca de candidats que compleixin els requisits que exigeixen els processos de selecció, sinó que els salaris que ofereix el comú per a aquests llocs de treball són “massa baixos”. Ras i curt, Rascagneres va afirmar que els aspirants preparats no es presenten a les convocatòries perquè saben que cobraran poc.



El cònsol menor va apuntar que aquesta situació “insostenible” té un impacte