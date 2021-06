Una flama per recuperar l'esperança

Actualitzada 24/06/2021 a les 12:47

La pluja va caure amb força des de primera hora de la tarda, però a poc a poc va anar esllanguint-se. Just abans de les set en punt del vespre, hora prevista per a l’arribada de la flama del Canigó a la plaça del Consell General, va transformar-se en un plugim gairebé imperceptible.Com és tradició, la síndica general, Roser Suñé, va rebre la flama de mà dels fallaires i va llegir un manifest per donar la benvinguda a la revetlla de Sant Joan. En el seu parlament, Suñé va remarcar que la festa representa, aquest any més que mai, “un bri d’esperança en el futur”. La síndica, a més, va destacar la “unitat” i el “civisme” dels andorrans durant l’últim any per superar els reptes i les dificultats de la pandèmia.D’altra banda, Suñé va destacar que la flama del Canigó representa l’agermanament i la unió del Principat amb els territoris veïns. Tot just després del discurs, les set parròquies van recollir la flama per encendre les fogueres de Sant Joan.Durant l’acte de celebració, que s’espera que l’any vinent ja es pugui celebrar amb plena normalitat, també van nomenar-se els fallaires major de les Valls d’Andorra i menor d’Andorra la Vella. Izan Almeyda va fer el relleu de fallaire menor a Berta Burgos, mentre que Ferran Brasó va fer el mateix amb la laurediana Anna Lluch, que durant un any ostentarà el títol de nova fallaire major de les Valls d’Andorra. Per celebrar-ho, Burgos va fer rodar dues falles enceses al mig de la plaça, tal com marca la tradició fallaire de Sant Julià de Lòria.Abans de la cloenda de la festa, els fallaires d’Andorra la Vella van entregar un obsequi d’homenatge pel 50è aniversari al Club Pirinenc Andorrà. En nom de l’entitat, Meritxell Farrero va recordar que el juny del 1997 el club va ajudar els fallaires a organitzar el primer joc de pistes per trobar l’argolla de Fontargent, una activitat que des d’aleshores ha servit per triar els fallaires major i menor.Per la seva banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va valorar en declaracions al mitjans que aquest any es pugui haver celebrat l’esdeveniment tenint en compte que durant el 2020 només es va tractar d’un acte simbòlic de rebuda de la flama. “Hem pogut cremar les falles i celebrar l’acte de repartir la flama del Canigó a totes les parròquies, i només fer això ja és important”, ja que és un acte que “demostra que estem tornant a la normalitat a poc a poc”, va manifestar. “Quan ens torni a tocar esperem que ja no existeixi la pandèmia i ens acompanyi el bon temps”, va afegir Marsol.