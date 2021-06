Mortés retreu a Dolsa que no assisteixi a les comissions

El consol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha retret al conseller de la minoria, Enric Dolsa, que no assisteixi a les comissions. "Des de l'inici del mandat s'han dut a terme 54 comissions i el senyor Dolsa només, i dic només, n'ha assistit a 9", ha indicat. Ho ha fet durant la celebració del consell de comú, en el qual també ha posat de manifest que la relació entre el conseller i el gabinet de cònsols "frega la mala educació i la falta de respecte". En aquest sentit, Mortés ha fet saber que la majoria es planteja reduir la retribució mensual dels consellers en base a la seva assistència i feina a les comissions, tot fent referència a Dolsa. Al seu torn, el conseller de X'Ordino s'ha excusat amb el cònsol per les faltes de respecte, però ha matisat que la majoria tracta a l'oposició com un ciutadà, tot recordant que les demandes d'informació tarden 60 dies en rebre resposta.

Durant la sessió de consell Dolsa també ha posat sobre la taula la instal·lació de Grífols al país remarcant que tot i que en un primer moment "no hi tenia res en contra", actualment, i en referència a les informacions de les quals disposa, considera que la companyia internacional no aportarà beneficis econòmics al país. I ha afirmat que "es parla d'inversió estrangera a Andorra", però "els 25 milions d'euros no els aportarà Grifols, sinó que es faran efectius a través d'endeutament", per la qual cosa ha asseverat que "la companyia "no donarà diners al Principat".El conseller també ha mostrat els seus dubtes sobre la compatibilitat de la instal·lació de l'empresa amb el certificat de reserva de la biosfera de la parròquia. "Si la Unesco hagués estat al corrent d'això de Grifols no hauríem obtingut el segell de la biosfera", ha assenyalat. La consellera de la minoria de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha exposat que li "grinyola" que el Govern formi part de l'empresa, però ha destacat que la companyia suposa "una oportunitat pel país".