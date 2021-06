Un centenar d'alumnes participen en el Clean Up Day

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:46

Un total de 102 alumnes d’entre 10 i 11 anys, de dues classes de l’escola francesa de Sant Julià de Lòria i quatre de l’andorrana, van participar ahir en el Clean Up Day, organitzat pel comú, que va celebrar-se al matí. Tal com va indicar la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, aquest ha estat el primer Clean Up Day que s’organitza i que, a més, va sorgir d’una iniciativa infantil de les escoles. “Pensem que és molt important que els infants des de ben petits tinguin aquest compromís vers la seva parròquia”, va destacar.De fet, aquesta iniciativa va sorgir d’una de les propostes del consell d’infants. En aquest sentit, Sánchez va recordar que durant tot el curs s’han anat treballant propostes que s’han presentat. Concretament, la consellera va destacar la demanada pel manteniment “dels parcs i les zones infantils”, i “dels camins de muntanya”.