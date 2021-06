Sant Julià presenta la candidatura a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO

Actualitzada 22/06/2021 a les 11:44

Sant Julià de Lòria ha presentat oficialment la seva candidatura a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, aspirant a la seva nominació en la categoria d’artesania i arts populars. El cònsol major, Josep Majoral i la cònsol menor, Mireia Codina, han fet lliurament dels documents de la candidatura a la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i al director de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO, Jean-Michel Armengol, en un acte celebrat a l’auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià.La participació de les entitats sòcioculturals de Sant Julià així com la dels principals artistes i artesans lauredians són base de la candidatura, recolzada tant per les ambaixades del país com per ciutats que ja formen part de la xarxa com Tetuan o Terrassa. Fins ara, 246 ciutats són membres de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, un fet important ja que aporta influència i prestigi a nivell internacional, reforça l’atractiu per als inversors i estimula projectes conjunts. El mes d'octubre es coneixerà si l'UNESCO valida la candidatura de Sant Julià de Lòria.