El Bus a la demanda d'Escaldes serà gratuït al juliol

A partir de l’agost caldrà pagar un euro per un bitllet senzill i vint per un abonament mensual sense límit de viatges

Eficient, competitiu, flexible i sostenible. Amb aquestes paraules va definir Cèlia Vendrell, consellera de Medi Ambient d’Escaldes-Engordany, el nou Bus a la demanda de la parròquia que des d’ahir a la tarda ja es troba en funcionament. “Portem a la realitat un dels projectes més importants del programa electoral”, va celebrar durant la presentació del nou servei. El bus serà gratuït durant el mes de juliol i a partir de l’agost hi haurà dos preus per utilitzar el servei. Un de 20 euros per abonament mensual sense limit de viatges i un altre d’un euro per viatge, si no es