La Pegatina oferirà un concert a la Festa del Poble

Actualitzada 21/06/2021 a les 17:35

El comú d'Encamp ha presentat el programa de la Festa del Poble del 2021, que seguirà estant condicionat per les mesures sanitàries tot i que afortunadament recuperant part de la normalitat. "Tot i que no podem baixar la guàrdia, la millora de la situació sanitària ens permet recuperar una part important de la Festa de Poble", ha comentat la cònsol major, Laura Mas.La festa començarà el divendres 25 de juny amb el repic de campanes a les 20 h del vespre, seguit del concert de The Soundsets Band a la plaça de Sant Miquel. Dissabte, l'Esbart Sant Romà amb l'Encamp de Gresca donarà el tret de sortida a les 12 h del matí. Posteriorment, els Pali oferiran un concert des de la mateixa plaça dels Arínsols.Des de les 11 h del matí i fins a la 13 h i de les 15 h a les 19 h hi haurà jocs infantils a la plaça del Consell General i activitats aquàtiques al Passeig de l'Alguer. Marta Roquett, a les 16 h de la tarda a la plaça de Sant Miquel actuarà amb un concert i posteriorment actuarà Black Thursday. La nit de dissabte acabarà amb l'actuació musical de La Pegatina.Durant el diumenge, hi haurà masterclass de spinnig a la plaça de Sant Miquel amb Dj Moncho. Els jocs i les activitats aquàtiques de la companyia Xics del Xurrac i Joguinejar també seran presents matí i tarda tant a la plaça del Consell General com la plaça dels Arínsols. Dj Moncho, a la plaça de Sant Miquel i un ball de tarda amb l'Orquestra Mediterrània seran previs als focs artificials de tancament, des del Pont de Riberaigües.