Molné recorda que el telefèric s'ha de sotmetre a consulta

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:58

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, va remarcar ahir en declaracions al Diari que el telefèric unirà el pic de Carroi amb l’estació d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal “sempre que el resultat de la consulta popular” que el comú massanenc ha promès que farà sobre el projecte, anunciat a mitjan mes de març, “sigui positiu”.Molné va fer aquestes afirmacions en resposta als consellers generals de la majoria Carles Enseñat, de DA, i Ferran Costa, de L’A, que dimarts van donar per fet que el futur giny que el comú d’Andorra la Vella projecta al Carroi enllaçarà amb el futur helipot nacional de la Caubella. Enseñat va qualificar aquesta ubicació de “bona” perquè “està ben comunicada per carretera, però a més hi ha el telefèric de la Massana que el connecta i el futur telefèric d’Andorra la Vella que també el connectarà”.La cònsol major massanenca obre la porta a la proposta que el telefèric arribi fins a Pal Arinsal, però només en cas que tingui el suport de la majoria de ciutadans de la parròquia. “És evident que si finalment els massanencs consideren que aquest giny pot suposar un projecte favorable per al creixement de l’estació i de la parròquia, el punt d’arribada seria a la Caubella i per tant es crearien sinergies entre aquest giny i el futur heliport nacional”, va afirmar Molné.Cal recordar que el plec de bases per licitar la concessió del telefèric deixa clar que la segona fase del projecte, la que ha d’unir el pic de Carroi amb l’estació d’esquí de Pal Arinsal, únicament es tirarà endavant si la proposta queda avalada per una consulta popular entre els ciutadans de la Mas­sana.