Actualitzada 17/06/2021 a les 18:13

El comú d'Andorra la Vella recupera aquest 2021 la Festa del Poble el dijous 24 de juny, just l'endemà d'una revetlla de Sant Joan amb cremada de falles. Les activitats tornen després d'un any sense festivitat per la pandèmia, obrint la celebració a les 12 del migdia amb una missa solemne a l'església de Sant Esteve.A les 13:00 hores, començaran les activitats a la plaça del Poble amb el concert de rumba catalana popular i gratuït del grup Los Manolos. A les 18:00 de la tarda, en el mateix escenari, hi actuarà el cantant català de trap Lildami, en un concert sorgit del Consell d'Infants d'Andorra la Vella.A més, s'instal·larà un supertobogan aquàtic al carrer Dr. Vilanova d'11:00 a 13.30 hores i de 16:00 a 19:30 hores, amb entrada gratuïta. A les 22:30 hores, acabarà la festa amb un castell de focs d'artifici llançat des de l'aparcament d'autobusos de l'antiga plaça de braus.