La família que porta el restaurant Borda de l’Arena, situat entre Aixovall i Bixessarri, va viure un ensurt quan el torrent dels Nyerros, desbordat per la pluja, va precipitar-se sobre l’edifici.

Era dilluns a dos quarts de cinc de la tarda. Feia mitja hora que el restaurant Borda de l’Arena, situat a peu de la carretera CG-6, entre Aixovall i Bixessarri, havia tancat la cuina. L’encarregat de l’establiment, José Luis Alonso, ajudat per la dona i les dues filles, ja preparava el menjador per al torn de sopars. Tot d’una, el cel va enfosquir-se i va començar a caure un ruixat fort i violent. En pocs minuts, recorda Alonso, una massa d’aigua fangosa, barrejada amb còdols, rocall, branquillons i fulles va envair la borda. “L’aigua enfangada baixava per la teulada i