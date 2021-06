Tres quartes parts dels treballs d’impermeabilització, pavimentació i embelliment ja s’han enllestit

Les obres de remodelació de la plaça de la Creu Blanca, a Escaldes-Engordany, avancen a bon ritme i, si no hi ha cap imprevist d’última hora, acabaran abans del termini previst pel comú. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, va revelar ahir en declaracions al Diari que els treballs acabaran a final de juliol, entre quinze dies i un mes abans del termini establert. Les obres van adjudicar-se el desembre de l’any passat per un import de 671.703 euros.



Gili va explicar que tres quartes parts de la intervenció d’impermeabilització, pavimentació i embelliment de la plaça ja s’han completat. El tancament

#1 Pere

(09/06/21 09:11)