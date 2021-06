La master-class de defensa personal d'Escaldes compta amb 50 participants

Actualitzada 09/06/2021 a les 20:34

El programa EMPODERA'T organitzat pel comú d'Escaldes-Engordany va rebre una gran afluència de persones durant la master-class de defensa personal que va tenir lloc ahir a la tarda a la sala Prat del Roure. L'ens comunal informa que va rebre la col·laboració tècnica i la conducció de la classe per part de Xavier Herver, mestre i entrenador nacional de Karate amb qualificació de 6è DAN internacional entre altres.Les cinquanta participants van poder posar en pràctica, al llarg de les més de dues hores que va durar la classe, les diferents claus i moviments de defensa apresos. El total d'aforament va venir delimitat per les restriccions dictades pel Ministeri de Salut i els protocols sanitaris i es va registrar una llista d'espera de fins a 24 inscrites més. Aquesta dada ha fet que el comú ja hagi previst una segona sessió de la master class, amb prioritat per a les persones inscrites en aquesta primera i que han quedat fora d’aforament. Tot i que la data encara està per decidir i fixar, molt probablement serà per a la segona quinzena de setembre.