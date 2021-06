Marsol i Astrié visiten les obres dels Serradells

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:46

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, han fet una visita avui al migdia a les obres Centre Esportiu dels Serradells. En declaracions a la premsa a la piscina olímpica, Marsol ha explicat que, després d'haver netejat les restes de l'incendi que va afectar el contre al novembre del 2018, a partir d'ara les obres se centraran a reconstruir el sostre i les façanes. "A partir d'ara comença a agafar la forma que tots coneixíem", ha remarcat. Els treballs de reconstrucció dels Serradells van començar al febrer i han suposat una inversió per al comú d'uns 4 milions d'euros. Marsol ha assegurat que les obres avancen a bon ritme i que, si no hi ha cap imprevist d'última hora, acabaran d'aquí a un any, dins del termini previst.