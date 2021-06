Andorra la Vella presenta el programa per inaugurar Callaueta

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:54

Els comerciants de Riberaygua i travesseres i el comú d'Andorra la Vella han presentat avui al matí al Centre de Congressos de la capital el programa ple d'activitats per a la inauguració de la nova zona de vianants del carrer de Callaueta, que tindrà lloc aquest cap de setmana.Els actes començaran a 2/4 de 12 amb un parlament de la cònsol major, Conxita Marsol. Tot seguit, hi haurà un concert a càrrec del cantautor Chris Aguilar. A la tarda, l'escola TC de dansa oferirà una flashmob (2/4 de 6) i una cercavila de flors recorrerà el barri (2/4 de 7). La festa acabarà al vespre, a partir de 2/4 de 8, amb una sessió a càrrec del DJ Richy Vuelcom.Les activitats de diumenge es concentraran al matí. A les 11, Hocine Haciane, fill del barri, oferirà una classe magistral de fitness. Al migdia, a 2/4 d'1, un espectacle d'animació infantil clourà els actes d'inauguració del carrer.La consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes participatius, Meritxell López, ha destacat que l'esdeveniment és un exemple de "col·laboració publicoprivada" per promocionar el comerç local. Una iniciativa que la presidenta de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Trevesseres, Rosa Pascuet, espera que tingui continuïtat en el futur. Pascuet, finalment, també ha destacat que la personalització del carrer de Callaueta no només ajuda a atraure més visitants al barri, sinó que també beneficia els veïns: "Ha creat un espai ample, amb llum i molt obert. Un espai on s'hi pot fer vida".