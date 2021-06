El comú i el quart tenen sobre la taula la possibilitat d’oferir pisos per als investigadors de la farmacèutica que vinguin temporalment o fer una concessió

L’ús que se li ha de donar a l’hotel Casamanya fa anys que està sobre la taula i que protagonitza tots els programes electorals dels partits que han aspirat a liderar el comú ordinenc. Fins ara, però, no se li ha trobat sortida. El que tenen clar totes les parts implicades és que l’edifici és públic i a dia d’avui només existeixen dues possibilitats. Una, la que sempre hi ha hagut sobre la taula, treure un concurs per fer una concessió al privat que tingui la millor oferta i que pugui explotar l’edifici durant un període de temps per determinar.