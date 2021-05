Actualitzada 29/05/2021 a les 06:56

El comú iniciarà dilluns la construcció d’una voravia a la banda dreta del carrer de la Vena, des de la cruïlla amb l’avinguda Joan Martí fins a l’inici del camí del Riu Blanc, on hi haurà una de les entrades del nou aparcament de la Vena. A partir de demà no es podrà aparcar al costat dret del carrer.