Els comerciants valoren positivament l’increment d’efectius policials a la zona per evitar tumults a causa del consum d’alcohol

El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa va valorar molt positivament l’actuació de la policia davant l’arribada de dos turoperadors que han portat durant les últimes dues setmanes més de 3.000 turistes europeus a la vila. L’operatiu policial, que va consistir a incrementar el nombre d’efectius antiavalots durant els últims 12 dies per “vetllar per la seguretat a la vila per tal que hi hagi tranquil·litat a la via pública”, va ser una decisió encertada i una solució davant el vandalisme a la parròquia, segons el president d’IMPUB, Jean-Jacques Carrié, que va destacar el paper i la col·laboració