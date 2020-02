El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha explicat que aquests diners "aniran destinats a avaluacions de l'acompliment del treballador"

Actualitzada 04/02/2020 a les 19:28

Redacció Andorra la Vella

Alguns comuns s'estan plantejant canviar els complements salarials per antiguitat, que a hores d'ara són triennis, per passar a quinquennis. Així s'ha deixat entreveure aquest matí a la primera reunió de cònsols celebrada a Canillo, on un dels temes més destacats de la reunió ha estat la modificació de Llei de la funció pública, que planteja la possibilitat als comuns de decidir si mantenir-se en trienni o quinquenni. Els cònsols, però, busquen la manera de trobar "una sintonia amb el Govern" ha dit el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ja que l'executiu funciona amb quinquennis, "creiem que una persona si vol canviar de feina i passar del Govern al Comú, ha de tenir les màximes condicions possibles". A més, Camp ha explicat que "més que trienni o quinquenni, és important saber que no ve condicionat per un estalvi econòmic, ja que aquests diners aniran destinats a avaluacions de compliment del treballador", i que “s'ha de veure si les arques dels comuns s'ho podrien permetre o no, o veure qui es podria fer càrrec d'aquest increment de costos”, ja que els comuns no tenen un complement de jubilació com té el Govern. Aquests elements de compensacions salarials o de jubilacions, ha dit, "no haurien de ser dissuasius per si una persona vol canviar d'una administració a una altra”. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha al·legat que "nosaltres continuarem regint-nos amb els sistema de triennis i hem de mirar de fer el nostre reglament i no fer més passos fins que les modificacions de la llei no hagin acabat, aproximadament d'aquí un any, per poder tornar a actualitzar els nostres reglaments interns, ja que sinó dificulta el funcionament dels qui treballen en la funció pública".