Es constitueix el quart Consell d'infants

Actualitzada 29/01/2020 a les 07:09

Les portes del consell de comú d’Encamp es van obrir ahir per als escolars de la parròquia. Un total de 14 alumnes de primària de les escoles andorrana i francesa es van asseure a les cadires que ocupen els consellers per treballar propostes per millorar la qualitat de vida dels encampadans.