Francesc Camp destaca que s'ha d'intentar que els propietaris destinin més habitatges a ús residencial

Actualitzada 29/01/2020 a les 18:17

Redacció Canillo

La corporació encapçalada per Francesc Camp ha acordat amb el Govern engegar accions per reduir el nombre d'apartaments turístics a la parròquia, segons ha explicat el cònsol major després de la sessió de comú celebrada avui on ha comentat els assumptes tractats ahir en la reunió amb Xavier Espot. "Hem de buscar mecanismes per fer que, amb l'ajuda de la llei d'allotjaments turístics, els propietaris destinin els seus immobles a fer-ne un ús residencial", ha manifestat Camp.

El cònsol canillenc ha destacat a més que un dels objectius per aquesta legislatura és crear un pla de mobilitat per evitar la congestió de vehicles de pujada i baixada de pistes durant la temporada alta.