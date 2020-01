El comú va desestimar entrar en discussions “entre privats”, quan Cèlia Vendrell va criticar l’anterior comú per la seva inacció en el cas

El comú encapçalat per la socialdemòcrata Rosa Gili va desestimar el recurs que va interposar el passat mes de desembre la gestora de la mítica casa pairal, casa Trenella, per modificar el cadastre amb la parcel·la del costat en la qual el propietari proposa construir un bloc de quatre pisos d’alçada que s’interposaria en les vistes des de la façana de la infraestructura, protegida com un bé d’interès cultural per a la parròquia. Amb aquesta decisió, la majoria socialdemòcrata fa un pas al costat i es contradiu al criteri que va fer servir la consellera, en aquell moment de la