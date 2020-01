Camp no vol entrar en l'accionariat del túnel al no obtenir poder de decisió

La participació hauria compromès la capacitat d’inversió del comú en començar la legislatura

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, va argumentar ahir que un dels motius principals per decidir no formar part de l’accionariat de Túnel d’Envalira SA és el poc poder de decisió que tindria el comú amb el 20% de la participació. Segons va explicar, amb els diferents socis es crearia un hòlding que seria el soci únic i, per tant, l’únic encarregat de prendre decisions. Així doncs, va considerar que “un 20% pot semblar interessant” però, tal com va exposar, a efectes pràctics, la capacitat d’influència “es dilueix molt” perquè les decisions les prendrà la gestora del túnel. D’altra