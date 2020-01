L’operació l’havia començat a negociar l’anterior majoria demòcrata i el plantejament era aportar un 20% del capital, 3,5 milions d’euros

El comú de Canillo ha pres la decisió de no entrar en l’accionariat del túnel d’Envalira. La possible adquisició de títols de la infraestructura ara que canvia de mans la va començar a negociar l’anterior equip comunal però l’arribada de les eleccions va paralitzar el procés. La nova majoria encapçalada per Francesc Camp havia de decidir si continuava l’operació o bé si la rebutjava. Fa tot just un parell de setmanes, el cònsol major va manifestar que es tractava d’una decisió important i que s’havien d’estudiar amb “deteniment” afectacions, avantatges i inconvenients. El fet que no es consideri una inversió