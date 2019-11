El comú de la capital suma més dies de permís retribuït per al personal

El nou ordenament publicat al BOPA la setmana passada permet tenir més dies de festa per mort d’un familiar o naixement

Els treballadors del comú d'Andorra la Vella es converteixen en els que disposen de més dies de permisos retribuïts per gestionar els seus afers. Així ho mostra el canvi en l’ordenació del comú publicat al BOPA de la setmana passada, en què destaca l'augment dels dies de festa pagats per naixement d’un fill. Concretament, mentre que amb l’ordenació anterior, de 2002, els treballadors només podien agafar-se tres dies de festa pel naixement d'un fill per part natural, adopció o acollida, 4 si el naixement es produïa per cesària, la nova regulació augmenta un dia el permís per cada supòsit.

En paral·lel,