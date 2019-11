El comú no descarta que Ribasol Park es destini a habitatges socials

La subhasta pel complex d’Arinsal va quedar deserta i el cònsol major va deixar el futur dels edificis en mans del pròxim equip comunal

El futur dels dos edificis del comú del complex Ribasol Ski-Park a Arinsal es decidirà el pròxim any i es podrien destinar a lloguer social. Així ho va deixar entreveure ahir el cònsol major David Baró després que cap inversor presentés una proposta formal de compra per les edificacions i es declarés automàticament la subhasta com a deserta.

D’aquesta manera, la pilota està sobre la teulada del pròxim comú que haurà de decidir si segueix la línia marcada per l’actual equip comunal o busca una alternativa. “Vam fixar que només fariem una única subhasta, però hi havia l’opció que es quedés