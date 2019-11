Cairat podrà votar Cairat

La Junta Electoral ha emès una nova recomanació en què ara permet al germà del candidat de Desperta Laurèdia fer el vot per correu judicial.

Guillem Cairat, germà del cap de llista de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, podrà finalment votar el seu familiar si, finalment, es decanta per fer-ho per aquesta candidatura. El 6 de novembre la junta electoral va recomanar al cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Julià Call, que va demanar el seu criteri per saber si Guillem Cairat podia emetre el seu vot per correu, que no ho permetés. Tècnic de la Federació d’Esquí en el camp de la disciplina de fons va sol·licitar votar per correu perquè estarà fora del país entre el 25 de novembre i el 15 de