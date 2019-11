Noa presenta el disc 'Letters to Bach'

La cantant israeliana actuarà avui a les 21.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella

Actualitzada 15/11/2019 a les 18:54

Redacció Andorra la Vella

La cantant israeliana Noa presenta aquesta nit el seu últim disc, titulat 'Letters to Bach'. El concert, que se celebrarà a les 21.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, mostrarà el treball de l'artista, qui ha posat lletra en anglès i hebreu a dotze composicions del mític compositor barroc Johann Sebastian Bach. Les líriques tracten qüestions actuals com el canvi climàtic, la religió, l'eutanàsia, el feminisme, el conflicte d'Israel i Palestina o els reptes de la joventut actual. "Bach va escriure aquestes composicions per ser interpretades amb instruments com el piano o el violoncel, i escriure'n les lletres ha estat un desafiament. Per mi era molt important posar-hi missatges molt profunds sobre la nostra vida actual" ha explicat Noa durant la roda de premsa que ha fet aquest migdia. En aquest sentit, l'artista ha remarcat el minimalisme de la interpretació que fa dels temes amb un estil que s'apropa als musicals de Broadway o el jazz.