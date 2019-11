El Sitca celebra que els funcionaris de menys grau puguin ascendir

El sindicat presenta el canvi com a primera fita de la nova junta

La regulació salarial dels treballadors sense classificació del comú, primera fita de la nova junta del Sitca. El Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella va presentar ahir al vespre en una roda de premsa la seva nova etapa, amb Carme Castillo al capdavant i Sílvia Lorenzo com a secretària. La nova junta, constituïda el 14 d’octubre i conformada per un total de nou treballadors, va convocar la trobada per negar les afirmacions d’alguns mitjans, que havien publicat que no hi havia hagut continuïtat amb l’anterior secretariat. Davant d’aquestes afirmacions, Castillo va assegurar que la decisió de dimitir dels