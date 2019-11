Una cinquantena de joves estudiants de l’àmbit hoteler, com també professionals del sector, van participar ahir en una cursa de cambrers amb un circuit d’obstacles en què el guanyador va aconseguir un premi de 700 euros, el segon 300 i el tercer 100.

Poc més de trenta segons corrent i esquivant diferents obstacles per aconseguir ser el primer a arribar a la meta. Aquesta va ser la prova que estudiants d’hostaleria, com també professionals del sector de la restauració, van haver d’afrontar ahir el matí a l’Andorra Congrés Centre (ACCO), a Ordino. Una cursa de cambrers que consistia a portar una safata plena de gots amb líquid sense que no els caigués ni una sola gota. Però el més important per als participants va ser el premi. Van ser 700 euros per al guanyador, 300 euros per al segon i 100 euros al