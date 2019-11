Activitats i tallers tecnològics a la festa digital del Pas

El Centre Esportiu i Sociocultural del Pas de la Casa serà l’escenari, durant dos dies, de la Fête du Numérique, una festa digital que comença avui i està organitzada per l’ambaixada francesa en col·laboració amb el Comú d’Encamp i el Govern. Durant els dos dies es duran a terme diferents activitats i tallers, tots relacionats amb l’ús de les noves tecnologies, i especialment dedicat als joves. Tal i com assenyala el Jerome Viñolas, l’agregat cultural de l’ambaixada francesa, aquesta jornada té com a objectiu “afavorir l’accés al món 2.0 i acompanyar el públic jove en algunes de les seves primeres