L'objectiu de l'itinerari, de 4.370 quilòmetres de llargada i que connecta el pont de la

Rotonda amb el de la Margineda, és fomentar el passeig i els hàbits saludables

Andorra la Vella senyalitza el recorregut esportiu urbà El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, i el tècnic de la Federació Andorrana d'Atletisme, Joan Ramon Moya, durant la presentació del recorregut esportiu urbà d'Andorra la Vella Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara

Actualitzada 07/11/2019 a les 13:24

Redacció Andorra la Vella

Aquest matí s'ha presentat el recorregut esportiu urbà per fomentar el

passeig i els hàbits saludables a Andorra la Vella. Tal com ha presentat el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, l'itinerari tindrà 4.370 quilòmetres de llargada i connecta el pont de la Rotonda amb el de la Margineda. Concretament, s’ha habilitat un circuit amb 9 punts on se senyalitza la distància entre el punt d’inici i el punt final, es marquen amb petites plaques a terra diferents punts quilomètrics –una acció destinada principalment a les persones que fan entrenaments-, així com les fonts, punts d’aigua i els espais d’interès cultural més propers. També s'han marcat les zones d'interès turístic i esportiu amb codis QR per conèixer les dades més rellevants. Al recorregut urbà s'inclouran dues àrees més, una habilitada per córrer dins del Parc Central (un cop la gespa plantada s'assenti) i la segona pel nou passeig de la recta de la Margineda (una vegada finalitzin les obres).

Aquesta ha estat una iniciativa de la Federació Andorrana d’Atletisme, i el seu tècnic, Joan Ramon Moya, ha recordat que la federació i els clubs utilitzen de manera freqüent aquest circuit per fer entrenaments, ja que al país són pocs els espais plans per córrer i cada vegada són més nombroses les persones que practiquen esport a la parròquia. Aquest projecte, que pretén fomentar el

passeig i els hàbits saludables a la parròquia, se suma a altres accions impulsades que persegueixen la mateixa finalitat, com el Metrominut, el circuit de miradors de l’Obaga i el conjunt de noves zones destinades per a vianants adequades en diferents barris de la parròquia.

