Actualitzada 02/11/2019 a les 06:49

El proper dia 9 de novembre, a la sala de festes Complex d’Encamp, tindrà lloc l’espectacle infantil El mag Merlí. L’activitat tindrà entrada lliure i gratuïta per a tots els nens i joves, mentre que per als adults tindrà un cost de cinc euros. La història explica com ho va fer el mag Merlí per protegir Anglaterra, i com va acabar Excalibur a la pedra perquè Artur l’acabés traient.