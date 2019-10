Ramaders d’Andorra va celebrar ahir el 20è aniversari de la societat a l’explotació Casa Cametes d’Arans. A l’acte es va fomentar la comercialització del producte al detall amb formats més tradicionals i la valorització de totes les peces comestibles del bestiar.

Si algú vol carn ha de venir a Andorra, no s’exporta.” Així ho va afirmar Gerard Martínez, gerent de Ramaders d’Andorra entre vaques i carn, durant la celebració del 20è aniversari de la societat. L’aplicació del consum de carn com a mètode d’atracció turística al Principat és una de les fites que es volen desenvolupar des de la societat. Martínez va explicar que és un bon argument en l’àmbit turístic perquè qui vulgui tastar la carn andorrana s’hagi de desplaçar fins aquí”, i va afegir que tampoc “tenim prou capacitat per exportar-la, ja que hi ha una limitació d’animals per