La iniciativa, que es va crear l'any 2012, ha comptat amb un total de quaranta-un participants

Quatre joves es graduen al cos de voluntaris per la natura Els joves amb els representants de Govern i el comú de la Massana Eduard Comellas

Actualitzada 21/10/2019 a les 13:22

Redacció Andorra la Vella

Quatre joves han superat el curs del cos de voluntaris per la Natura que el comú de la Massana i Govern organitzen conjuntament per acreditar els coneixements en jardineria, gestió forestal i ramaderia. A l'acte de graduació de la setena edició de la iniciativa, que s'ha celebrat al Centre d'Interpretació del Comapedrosa, hi han assistit la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el cònsol major de la Massana, David Baró, i el conseller de Medi ambient, Sergi Gueimonde. Tots tres han destacat la importància del treball en equip entre les administracions públiques, les entitats sense ànim de lucre i també el sector privat.

En les set edicions del CVN, s'han graduat un total de quaranta-un joves. Gràcies a seguir aquesta formació, alguns s'han decantat per treballar en l'àmbit de la natura; altres han optat per continuar estudiant i formant-se; i pràcticament tota la resta, s'han desmarcat de la temàtica però han entrat en el món laboral, que és l'objectiu principal del projecte. El projecte, que es va iniciar el 2012, va rebre el suport de Govern. Tant Vilarrubla com Baró han destacat la importància d'integrar el programa com a itinerari plenament integrat al Focus, ja que els joves compten amb un marc formatiu que els dona més recursos i competències a l'hora d'incorporar-se al món laboral.

