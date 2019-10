El comú es fa amb gairebé mig milió de bosses biodegradables per a gossos

Fetes de polièster i midó de blat, tenen una vida de nou mesos des de la fabricació

La corporació de la capital fa una aposta per substituir tot el plàstic de les bosses per recollir excrements dels gossos per material biodegradable. Així les va presentar ahir el conseller de Medi Ambient, David Astrié, que va fer una reclamació cap a la sostenibilitat: “Volem lluitar contra la producció massiva de plàstic que està afectant el planeta.”

Fetes de polièster i midó de blat, que els proporcionen una vida no superior als nou mesos, les bosses biodegradables tenen un cost més elevat que les normals. Tot i així, el comú ha apostat per comprar-ne 440.000 i espera adquirir-ne més per

