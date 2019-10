Acusen Mortés de “menysprear” la seguretat dels ciutadans

El comitè local de terceravia d’Ordino va acusar ahir en un comunicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, i la corporació comunal de “menysprear” la seguretat dels ciutadans, davant la inactivitat per solucionar els perills dels vianants que es troben a l’avinguda de les Moles. La formació va enviar una carta a l’equip comunal el 24 de juny passat per demanar que es prenguessin mesures per solucionar la problemàtica. Des de la corporació, Josep Àngel Mortés va contestar que ja són conscients d’aquesta situació i que ja han adreçat les demandes pertinents al ministeri d’Ordenament i a la Taula nacional