Un centenar de padrins al dinar de Santa Coloma Dinar tradicional pels padrins a Santa Coloma. COMÚ ANDORRA LA VELLA

Actualitzada 29/09/2019 a les 06:53

Més d’un centenar de persones van assistir ahir al tradicional dinar de la gent gran que se celebra any rere any a Santa Coloma. L’acte, que va continuar amb diverses activitats dedicades als padrins de la parròquia, va comptar amb la presència del cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, així com la del conseller social, Carles Areny.