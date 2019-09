Un any condicional per l'allau mortal d'Arinsal

Corts va castigar dos homes a un any de presó condicional i al pagament de 102.000 euros a la família d’una jove surfista que hi va perdre la vidaS

Actualitzada 25/09/2019 a les 12:54

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Tribunal Superior va ratificar ahir la pena a dos homes que van ser condemnats per Corts per no ajudar una dona que va morir víctima d’un allau quan feia surf de neu forapista a Soldeu. Els dos processats van ser condemnats el febrer passat a un any de presó condicional i al pagament de 102.000 euros a la família de la víctima (58.000 a la mare, 20.000 a la germana i 24.000 als avis) en ser trobats culpables d’un delicte de comissió per omissió d’un homicidi per imprudència greu. La dona va morir d’hipotèrmia engolida per l’allau, ja que els dos processats, que acompanyaven la víctima abans de fer la baixada, no van avisar de la desaparició fins dues hores després.

Els fets es remunten al dia de Nadal del 2013, quan els dos homes, de 32 i 33 anys, i la víctima, de 27, es van trobar al telecabina Tossa d’Espiolets. Un cop a dalt van accedir a un forapista situat entre les pistes negres de Cabirol i Falcó, passant per sota d’unes cordes que delimitaven la zona prohibida. La víctima va ser l’última a baixar, motiu pel qual cap dels altres dos va veure l’accident que va patir. El ministeri fiscal va mantenir a la vista oral celebrada a Corts que la imprudència dels tres en baixar per una zona prohibida en un dia de mal temps va fer que es provoqués l’allau que va engolir la víctima.

Desconeixent la gravetat de l’accident, els homes van baixar creient que la seva acompanyant ja estaria a baix i, en no tenir-ne notícies, van donar la veu d’alarma dues hores després.

Els informes de la doctora que va fer l’autòpsia van determinar que el temps que es va trigar a donar l’avís va ser crucial perquè no es pogués reanimar la víctima, la qual va morir després de perdre fins a sis graus de temperatura corporal.

Les defenses van demanar l’absolució al Superior en no considerar-los responsables.