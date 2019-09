El comú descarta per ara una nova subhasta dels pisos que té al Pas

Torres afirma que l’opció s’ha rebutjat aquest mandat perquè el comú té una situació financera “còmoda” i no traurien el rendiment desitjat a la venda dels immobles

El BOPA publicava aquesta setmana l’edicte pel qual es torna a posar a concurs la gestió i l’explotació dels quinze pisos que el comú té en propietat als blocs de la Solana del Pas de la Casa per tal de dedicar-los a lloguer per a treballadors temporers. És la mateixa fórmula que es va emprar l’any passat per pal·liar les dificultats per trobar allotjament dels treballadors que venen a fer la temporada d’hivern. Saetde en va ser l’adjudicatària la campanya passada. El que l’actual majoria comunal ha descartat definitivament és posar a subhasta les quinze unitats immobiliàries, una operació que