Crítiques dels comuns a Estadística per no tenir un estudi real del cens

El Govern ha fet pública l’estimació de població resgistrada durant el mes d’agost que no s’ajusta a les dades de les parròquies

Els Comuns critiquen que el Servei d’Estadística del Govern ha fet públiques unes dades sobre els censos parroquials del mes d’agost que no s’ajusten amb la realitat que els diferents consorcis tenen registrats. Els comuns demanen a Estadística que expliqui quins són els barems que fan servir per quantificar el cens en cadascuna de les parròquies.

Segons el Departament d’Estadística, en data de 31 d’agost del 2019, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 77.052 persones, xifra que suposa un augment de l’1,5 per cent, que es tradueix a 1.170 persones respecte al mateix mes d’agost l’any 2018. Aquesta dada,

