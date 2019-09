Sorteny bat rècords i acumula 13.000 visitants durant l'estiu

El parc natural de Sorteny va acollir durant els tres mesos d’estiu un total de 13.000 senderistes, un increment del 22% respecte a l’última temporada, una dada que, segons el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d’Ordino, Jordi Serracanta, va venir acompanyada de les millores impulsades pel comú quant a mobilitat. “Durant els mesos de juliol i agost vam incorporar un autobús parroquial que per 20 cèntims et portava al parc natural. Hem intentat que la gent no s’acumulés dins l’aparcament i seguir promocionant la sostenibilitat”, va dir Serracanta.

L’ampliació de la línia fins a Sorteny va fer que durant els

#1 Santi

(19/09/19 08:06)