Prat Gran, i ara què?

Un cop feta la reunió de poble, només queda un mes per decidir què fer amb l’actual pulmó verd de la parròquia d’Encamp. L’oposició, a favor de fer una consulta popular, mentre que el comú no en vol sentir a parlar. La població, amb dubtes d’a quin cantó donar suport

Foc obert a tres bandes entre comú, oposició i població a la parròquia encampadana pel futur del parc més gran de la zona, el Prat Gran. A falta de només tres mesos per les eleccions comunals, la corporació encapçalada per Jordi Tor­res s’ha trobat que d’aquí a només 48 dies expira el contracte de lloguer de la zona del Prat Gran i que Casa Areny, propietària del terreny, el vol vendre sí o sí.

El futur es presenta incert per a l’equip de govern comunal ja que Torres vol anar per la via ràpida i aprovar la compra al pròxim consell

#1 Amén

(15/09/19 10:02)