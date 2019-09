Els treballs antiallau a la frontera francesa s'allargaran tres estius més

Finalitza la instal·lació de les barreres al corredor H4-l’Ospitalet, l’obra més important del projecte Sapyra

Els treballs per assegurar la frontera francesa amb Andorra s’allargaran com a mínim tres estius més. Així ho van confirmar les autoritats presents a la presentació de les barreres antiallau del corredor H4-l’Ospitalet, que han de contribuir a reduir el risc de col·lapse de la carretera que connecta França i el Principat. L’obra suposa l’actuació més important del projecte Sapyra, creat per disminuir el risc d’esllavissades i minimitzar i millorar la mobilitat entre ambdós estats. A l’acte hi van participar tant el prefecte francès a la regió occitana, Étienne Guyot, com el ministre d’Ordenament Ter­ritorial, Jordi Torres, que va destacar